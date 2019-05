Moradores da Moita recuperam cruzeiro

Os moradores da Moita puseram mãos à obra para concetizar um sonho antigo: voltar a colocar o cruzeiro do lugar, depois de há largos anos se ter partido na sequência de um acidente de viação e por isso ter sido retirado.

Embora não tenha sido colocado exatamente no mesmo local, o cruzeiro é o mesmo, já reconstruído, situado agora praticamente à entrada do lugar. Foram ainda colocados bancos e um painel de azulejos com o mapa da Moita.

A Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga regozija-se por esta iniciativa. “Pediram a colaboração à Junta que cedeu alguns materiais e construíram o que está à vista, dando este grande exemplo à freguesia e ao concelho”, considerou o presidente Pedro Marques.

Não houve inauguração formal mas ealizou-se uma festa no palco junto à capela, no domingo à tarde, juntando grande parte dos moradores. Passaram ainda pelo local e juntaram-se à festa o presidente e o secretário da Junta de Freguesia, o presidente da Câmara Municipal de Águeda e o pároco da paróquia.

FILIPE CORREIA