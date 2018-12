Motociclismo: ACTIB na eleição de Jorge Viegas

Jorge Viegas é o novo presidente da Federação Internacional de Motociclismo depois de ter recebido 79 votos em 101 possíveis na assembleia geral anual da FIM que se realizou em Andorra. É a primeira vez que um português exerce tal cargo.

O ACTIB – Águeda Action Club – esteve representado ao mais alto nível, com Albano Melo, Jorge Silva e Pedro Rachinhas, pois Jorge Viegas tem sido um forte apoiante dos mundiais de motocross em Águeda.

Com uma longa ligação ao órgão máximo do motociclismo mundial, Jorge Vegas desempenhou vários cargos na instituição tendo sido presidente da Comissão de Promoção da FIM em 1992 antes de assumir a vice-presidência da mesma em vários períodos entre 1996 e 2014. Foi igualmente em vários momentos membro da direção e na atualidade é um dos membros do TAD (Tribunal Arbitral do Desporto) em Portugal bem como membro do Comité Olímpico de Portugal.

Jorge Viegas sucede ao venezuelano Vito Ippolito para ser o 13º presidente da instituição máxima do motociclismo mundial.