Motociclismo: Imagem de Águeda nas provas do ACTIB

O Águeda Action Club (ACTIB) tem vindo a implementar uma estratégia de marketing associada às provas nacionais e internacionais que realiza: associa a promoção desportiva à turística, desenvolvendo por inclusão a área de merchandising com produtos ligados às modalidades e a Águeda e à região.

O ACTIB procura assim dar sustentabilidade às suas organizações, num projeto global que também junta empresas locais, aproveitando a dimensão popular dos seus eventos (e as transmissões televisivas, designadamente do motocross) para projetar a imagem de Águeda e da região.

“Optámos por colocar vários produtos para venda e contratámos um designer para desenvolver todo o trabalho de imagem com uma lógica e uma coerência”, disse Albano Melo, presidente do ACTIB, ao Região de Águeda.

Na prova de enduro foi visível um espaço em que o motociclismo e o próprio clube surgem associados aos guarda-chuvas, imagem que Águeda foi construindo esta década.

“Para além de termos conteúdos transversais, haverá uma imagem associada a cada prova, pois o motocross é uma vertente, o enduro é outra e temos ainda o trail”, disse o dirigente. “Cada prova tem características diferentes, integrando a identidade que pretendemos que o clube tenha”.

Chapéus, pins, pólos, t-shirts, blusões e outros produtos estão disponíveis nos dias das provas mas também durante todo o ano, através da Internet ou de contactos diretos com o ACTIB. O clube disponibiliza o facebook e o endereço de email mas tenciona criar uma página online só para venda.

O ACTIB está a fazer um estudo de divulgação para o próximo campeonato do mundo de motocross, envolvendo também as forças vivas de Águeda – autarquias e empresas – para que a abrangência tenha impacto nas vertentes turística e económica. No fundo, na imagem de Águeda e da região que a envolve.