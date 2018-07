Motocross: Grande prémio de 2019 deverá ser em Setembro

Águeda deverá receber o grande prémio do campeonato mundial de motocross (MXGP), em 2019, no dia 15 de setembro. A data foi negociada em Itália, onde decorreu o grande prémio do mundial do corrente ano com a presença de dirigentes do ACTIB – Águeda Action Club – mas ainda carece de confirmação



A data de 15 de setembro vai mais ao encontro das pretensões dos dirigentes aguedenses. Será a penúltima ou última prova, potencialmente decisiva para as contas finais do campeonato, e antecede o mundial das nações, competição para a qual todos os pilotos pretendem estar ao mais alto nível.

Albano Melo, presidente do ACTIB, referiu ao RA que “nada é absolutamente seguro”. Todas as organizações, nos diferentes países que recebem provas de MXGP, pretendem negociar datas – “em função de vários fatores, entre os quais as condições climatéricas e os países que compõem o circuito” – e só no próximo mês de outubro será estabelecido o calendário provisório do próximo ano, para ser ratificado em novembro.

Em Itália, o ACTIB esteve presente para negociar a data do grande prémio de Portugal em Águeda (Albano Melo, Jorge Silva e Pedro Rachinhas), para observar pormenores de rega daquela pista, situada em zona agrícola (Ricardo Lopes e Kika) e para se enquadrar mais profundamente na máquina organizativa e com a entidade promotora do mundial (Pedro Santos).

Os dirigentes do ACTIB foram recebidos pelo diretor da Youtstrem, Danielli Rizzi, e pelo presidente da Youtstrem, Jiusep Longo.