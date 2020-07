Motocross: Mundial em Águeda anulado

O grande prémio de Portugal em MXGP, previsto para o crossódromo internacional do Casarão em Águeda no dia 18 de outubro próximo, acaba de ser anulada – soube o Região de Águeda de fonte oficial.

A prova de Águeda já havia sido adiada de 26 de abril para 18 de outubro na sequência da pandemia. O mundial de MXGP tem apenas duas provas disputadas – Grã Bretanha e Holanda, nos dias 1 e 8 de março – mas foi entretanto suspenso devido ao surto do novo coronavírus no continente europeu. Está previsto retomar a competição no dia 9 de agosto, na Letónia, mas o calendário tem vindo a sofrer constantes alterações.

Na origem da decisão do cancelamento da prova de Águeda, verificada esta terça-feira, 30 de junho, estão os últimos desenvolvimentos da pandemia, que não permitem assegurar com a segurança necessária a realização da competição no crossódromo do Casarão. Chegou a ser ponderada a diminuição de público mas esta opção não é do interesse do ACTIB- Águeda Action Club – pois financeiramente traria consequências negativas à organização local.