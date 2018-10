Multipessoal inaugura loja em Águeda

O Grupo Multipessoal inaugurou esta segunda-feira mais uma loja sob a marca “Espaço Emprego”, localizada na zona centro da cidade de Águeda (rua José Sucena), reforçando a sua presença no território nacional

Apostando numa “política de proximidade dos seus clientes e candidatos”, o Grupo Multipessoal procura “dar resposta às exigências do mercado da região, marcado por um tecido empresarial fortemente ligado à indústria e com elevadas necessidades de recursos qualificados”.

O espaço inaugurado em Águeda está vocacionado para atuar no mercado do trabalho temporário, outsourcing, recrutamento, seleção e colocação. “Identificamos o melhor de cada candidato e adaptamo-lo ao mercado de trabalho e às exigências e expetativas dos nossos clientes”, referem os seus responsáveis. Daí que os principais destinatários sejam empresas de elevada sazonalidade, empresas em expansão ou que queiram transformar os seus custos fixos em variáveis, bem como segmentos de grande volume e empresas exportadoras.

“Sentimos cada vez mais a importância de estarmos próximos dos nossos clientes e candidatos, por forma a oferecer soluções contextualizadas e adaptadas às realidades locais dos meios onde nos inserimos. Apesar de vivermos na era da informação digital, muito dos nossos clientes e candidatos continuam a privilegiar a presença física do ponto de vista de relação com a nossa organização”, afirmou Ricardo Carneiro, diretor do Grupo Multipessoal para a Zona Norte.

O Grupo Multipessoal atua no mercado desde 1993, tendo oito delegações e espaços de atendimento no território nacional: Porto, Vila Nova de Gaia, Fátima, Caldas da Raínha, Alverca, Lisboa (Parque das Nações e Restauradores) e agora Águeda. Além dos serviços mencionados, disponibiliza simultaneamente “soluções de consultoria e formação”. Nos números globais apresentados, o Grupo Multipessoal apresenta 850 clientes ativos, 11 mil colaboradores empregados em 2017 e um volume de negócios de 109 milhões de euros.