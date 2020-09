Mundial de motocross em Águeda cancelado

O Grande Prémio de Portugal em MXGP / motocross, previsto para a pista internacional do Casarão, em Águeda, foi agora oficialmente cancelado, a exemplo do que aconteceu já com as etapas marcadas inicialmente para a Turquia e a Rússia

Face à inviabilidade de realizar o Portugal MXGP na data inicialmente acordada com o promotor (26 de abril) devido à situação global do Coronavírus (Covid19), foi colocada à disposição do Águeda Action Club – ACTIB, nova data (11 de outubro) para a sua realização.

O clube aguedense encetou todos os esforços e diligências para que este Grande Prémio de Portugal se realizasse, no entanto, após avaliação, não estavam reunidas todas as condições para a realização do mesmo.

“Estamos a passar um momento muito complicado por todo o mundo e a realidade é que esta imprevisibilidade e incerteza em que vivemos não nos dá quaisquer garantias”, referiu José Brenha, presidente do ACTIB. “Obviamente, lamentamos toda esta situação, no entanto, e apesar de termos tudo preparado para o evento, esta foi uma decisão unânime por parte deste grupo de trabalho”.

BILHETES TRANSITAM PARA 2021

O dirigente espera que no próximo ano esta pandemia esteja totalmente extinta e Águeda possa receber o mundial de MXGP, respeitando o contrato estabelecido com o promotor. De resto, o ACTIB confirma a inserção do Grande Prémio de Portugal no calendário FIM – Motocross World Championship até 2024.

O ACTIB quis deixar “uma palavra de agradecimento” aos milhares de adeptos que todos os anos rumam à cidade de Águeda, aos patrocinadores, autarquia aguedense, IPDJ, FMP e a todos os envolvidos no evento.

Os bilhetes já adquiridos transitam para 2021, sem qualquer necessidade de atualização. Para todos aqueles que pretendam a devolução dos mesmos, deverão contatar o respetivo local de compra.