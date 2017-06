Mundial de motocross: Paddock ampliado para receber 250 pilotos

O paddock da pista internacional de motocross de Águeda teve que ser ampliado para poder receber 250 pilotos para o próximo fim-de-semana. Em competição irão estar as duas classes do mundial, MXGP e MX2, de regresso após três anos de ausência, e três do europeu (EMX), 125, 150 e 250 cc.

“Uma coisa única até hoje”, disse Albano melo, presidente do Águeda Action Club (ACTIB) em entrevista ao Região de Águeda (leia na edição da semana, versões e-paper e impressa). “O paddock foi totalmente transformado”, revelou o dirigente (em audio). Apesar das dificuldades, porque a área teve que ser aterrada, as obras culminaram no sábado passado.

O regresso do mundial de motocross a Águeda está a ser encarado com paixão e emoção. “O interregno destes anos provocou um problema gigante e obrigou a trabalho acrescido”, reconheceu Albano Melo ao Região de Águeda. É um regresso em força, com o programa do fim-de-semana a ser preenchido desde as 7h30 de sábado e domingo até ao final da tarde, entre treinos, qualificações e corridas para os respetivos campeonatos. Cinco provas, duas mangas por provas, 10 corridas. É muito motocross!