Município aceita educação e rejeita saúde

A Assembleia Municipal aprovou, com as abstenções do PS, a proposta da Câmara Municipal que rejeita a transferência de competências no domínio da saúde no município e na CIRA, seguindo o parecer da comissão da Assembleia

Municipal desfavorável à aceitação. Os membros da assembleia aprovaram ainda a proposta da autarquia de aceitação das transferências na área da educação, com as abstenções do PS.

Hilário Santos (PSD) aproveitou para questionar o presidente da Câmara sobre o que a autarquia tem feito para que o governo cumpra o acordo estabelecido que previa que após a assinatura do contrato de delegação de competências fossem feitas obras na Adolfo Portela. “É um facto que o governo está a falhar connosco”, respondeu Jorge Almeida, prometendo continuar a insistir para que o governo faça as obras e cumpra o acordo.