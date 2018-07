Município de Águeda aumenta para 58 o número de hotspots internet

Num investimento superior a 75.000 euros a Câmara de Águeda aumentou para 58 o número de hotspots de internet gratuita que cobre grande parte do concelho, apoiado pelo Turismo de Portugal, no âmbito da linha de apoio à disponibilização de redes wifi do Programa VALORIZAR – Programa de Apoio à Valorização e Quantificação do Destino.

Os 16 novos pontos são na Biblioteca Municipal, ex-Instituto da Vinha e do Vinho, posto de turismo, GICA, Casa do Rio, Rua dos Bombeiros Voluntários de Águeda, Rua Luís de Camões, Largo 1º de Maio, Espaço Cidade, jardins das Laranjeiras e Conde Sucena, mercado de Águeda e largo envolvente, Praça Dr. António Breda, igreja da Trofa e Pateira de Fermentelos.

A rede inicial de hotspots implementados envolvia já as autarquias e respetivos postos de atendimentos, estruturas públicas e locais públicos como o parque de Bolfiar, Almas da Areosa, Pavilhão Carlos Manuel Roque, Largo Nª Srª da Saúde, Museu Ferroviário, Parque do Alfusqueiro, Centro de BTT, Escola de Oronhe, recinto de festas em Belazaima, parque da Redonda, parque Srª. Amparo e parque de Óis da Ribeira.