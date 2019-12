Município de Águeda inverteu em 2018 três anos de saldo negativo

Águeda foi o 58º município, entre os 308 existentes em Portugal, com melhor equilíbrio entre receitas e despesas, no ano de 2018, invertendo três anos de saldo anual negativo – de acordo com dados da Pordata, atualizados em 8 de outubro deste ano

O valor absoluto do saldo foi de 2.258 euros, o segundo melhor de entre os municípios da Região de Aveiro. Só Ílhavo revelou um saldo entre despesas e receitas superior ao de Águeda, com 2.422 euros, e seis dos 11 municípios concluíram o ano de 2018 com saldo positivo: Oliveira do Bairro (1.442), Ovar (1.452), Vagos (470) e Murtosa (429). Já Sever do Vouga (-97 euros), Anadia (-517), Aveiro e Estarreja (-637) e Albergaria-a-Velha (-878) registaram saldos negativos.

A nível nacional, Sintra (36,1 mil euros), Cascais e Oeiras registaram os saldos mais elevados, ao invés de Covilhã, Seixal e Lisboa (-32,6 mil euros), que ocupam as últimas três posições. O município da capital do país, cujas receitas quase quadruplicaram em 2018 as do segundo município do país – 787,5 milhões de euros de Lisboa para 219,4 milhões de Cascais e 218,7 do Porto -, teve mesmo o saldo mais negativo entre os 308 concelhos.

A nível de despesa, Lisboa (820,2 milhões de euros), Porto (202,7) e Cascais (185,4) estão no topo da lista, sendo que os açorianos Lajes das Flores, Santa Cruz das Flores e Corvo estão na cauda, não ultrapassando, de per si, os três milhões de euros. Águeda situa-se em 79º lugar (24,1 milhões de euros) no valor absoluto da despesa entre os municípios do país, no ano em análise.

A nível de receita, Águeda foi o 74º município (26,4 milhões de euros), sendo que aqueles três municípios açorianos ocupam idênticas posições: os dois da ilha das Flores com ligeiro saldos positivos, o do Corvo (ainda assim) com saldo negativo. Falamos, neste caso, de uma receita de 1,9 milhões de euros e de uma despesa de 2,2 milhões de euros. Milhões para uns, tostões certamente para outros…

AUGUSTO SEMEDO