Município de Albergaria contrata jovens portadoras de deficiência para trabalhar nas escolas

O município de Albergaria-a-Velha vai integrar duas jovens portadoras de deficiência, com a categoria de assistente operacional, no Centro Escolar de Alquerubim (pré-escolar) e no Centro Escolar das Laginhas, Branca (1.º Ciclo). Os contratos de trabalho a termo certo, com a duração de um ano, passíveis de renovação, foram assinados nos Paços do Município na presença da vereadora da educação e ação social, Catarina Mendes, e da vereadora dos recursos humanos, Sandra Almeida.

A contratação das jovens, ambas com 20 anos, insere-se no Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiência e Incapacidade do Instituto do Emprego e Formação Profissional. O Município, com o apoio do GIP – Gabinete de Inserção Profissional, apresentou uma candidatura à medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto, tendo esta sido aprovada pelo IEFP.