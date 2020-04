Município de Oliveira do Bairro cancela eventos até agosto

O Município de Oliveira do Bairro decidiu cancelar todos os eventos promovidos pela autarquia agendados até agosto deste ano, na sequência da situação de pandemia provocada pela covid-19.

A decisão vai afetar a realização da Festa da Criança (junho) e a ExpoBairrada (julho), dois dos maiores eventos promovidos pelo Município de Oliveira do Bairro, que têm atraído, nos últimos anos, milhares de pessoas ao concelho.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, justifica a decisão com “a posição do Município, de contribuir para evitar a transmissão da covid-19, evitando a aglomeração de quantidades significativas de pessoas no mesmo espaço”.

Para o autarca, “nada é mais importante do que a vida das pessoas e o nosso foco, nesta altura, está nas medidas que diminuam o impacto da pandemia nas famílias, nos alunos e nas empresas, com especial atenção aos grupos de risco, idosos e mais carenciados, e a todos os profissionais que estão na linha da frente deste combate”.

Para além da ExpoBairrada e da Festa da Criança, quem em 2019 levou cerca de 20 mil pessoas ao Espaço Inovação, também os festejos dos santos populares, com as suas marchas e arraial popular, que habitualmente enchem o Estádio Municipal, foram cancelados, regressando em 2021.