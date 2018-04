MXGP: Pilotos dão autógrafos no Centro de Artes de Águeda

O Centro de Artes de Águeda (CAA) recebe na tarde da próxima sexta-feira pelas 16 horas e 30 minutos os pilotos que participam na quinta prova do campeonato do mundo MXGP a realizar no Crossódromo Internacional de Águeda.

Ao lado dos 11 pilotos lusos que marcam presença na prova estarão igualmente pilotos que participam na totalidade do campeonato numa sessão de autógrafos aberta ao público e também numa visita à exposição ‘Less is More’ ao redor da história do motociclo que está patente até ao final do mês de Abril no espaço cultural da cidade de Águeda.

Todos aqueles que queiram contactar de perto com os pilotos do mundial de MX terão assim uma fantástica oportunidade bem no centro da cidade para estar ao lado dos seus heróis, entre eles Rui Gonçalves, que mais uma vez está na pista onde venceu em 2009 a prova do mundial MX2.

WILD-CARD’S MXGP PORTUGAL

MXGP

Rui Gonçalves

Paulo Alberto

EMX250

Diogo Graça

Luís Outeiro

Bruno Charrua

André Sérgio

WMX

Joana Gonçalves

Ana Alves

Filipa Leite

Ana Santos

Tatiana Graça

BILHETES

Bilhete MXGP Passe Geral: 25,00€

Bilhete MXGP Passe Geral Bancada: 35,00€

Bilhete MXGP Passe Geral VIP: 250,00€

Crianças até aos 7 anos (inclusive): GRATUITO

Bilhetes MXGP 8 a 11 anos: 50% Desconto

Bilhete PADDOCK: 5€ (só disponível para venda na Bilheteira Local)

HORÁRIOS

SABADO 14 DE ABRIL

09h00 – Treinos EMX250 Grupo 1

09h45 – Treinos EMX250 Grupo 2

10h30 – Treinos WMX

11h30 – Treinos Livres MX2

12h00 – Treinos Livres MXGP

12h55 – Repescagem EMX250

14h00 – Treinos Crono MX2

14h40 – Treinos Crono MXGP

15h25 – WMX Corrida 1

16h25 – Qualificação MX2

17h10 – Qualificação MXGP

17h45 – EMX250 Corrida 1

DOMINGO 15 DE ABRIL

09h45 – WMX Corrida 2

10h25 – Warm-Up MX2

10h45 – Warm-Up MXGP

11h30 – EMX250 Corrida 2

13h15 – MX2 Corrida 1

14h15 – MXGP Corrida 1

16h10 – MX2 Corrida 2

17h10 – MXGP Corrida 2