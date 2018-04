Nova farmácia em Recardães finalmente

Depois de vários anos de luta por parte das populações e da Junta de Freguesia, acções em tribunal e várias insistências junto do INFARMED, eis que, finalmente, vai abrir uma farmácia em Recardães.

Este novo espaço, que corresponde a um anseio antigo por parte da população de Recardães, vai abrir no dia 2 de maio, e encontra-se localizada na Rua do Sobreiro, numa zona onde se encontram localizados vários espaços comerciais e também outros ligados à área da saúde.

A nova farmácia de Recardães encontra-se aberta de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 20 horas, e ao sábado entre as 9 e as 19 horas.

João Coelho