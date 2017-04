Novidades no Festival i e Festim

Os Clã farão na abertura do Festival i, com o musical “Fã”, a 19 de maio. Esta é uma das novidades anunciadas pela d’Orfeu para o Festival i e o Festim deste ano

Em abril, logótipo novo e novidades mil. Olha-se para o calendário e perspetiva-se um grande Festival i (19 a 21 de maio), com espetáculo de abertura a cargo dos Clã, num palco novinho em folha: o Centro de Artes de Águeda. Depois virá o Festim, de 22 de junho a 21 de julho, com a novidade de se estender pela primeira vez ao município de Ílhavo, novo parceiro do festival intermunicipal. Ambos os eventos vão para a sua 9ª edição.

Depois de ter anunciado a inauguração da nova latada do Espaço d’Orfeu, com duas estreias criativas (Os CantAutores a 21 de abril e Tia Graça a 5 de maio), a d’Orfeu AC divulga as datas dos seus próximos dois festivais (Festival i e Festim) e lança o novo logótipo da instituição, estando também em preparação um novo site.

O Festival i, a grande festa das artes em família, vai instalar-se na cidade nos dias 19, 20 e 21 de maio. A noite de abertura (19 de maio) está a cargo dos Clã, que trazem o musical “Fã”. O espetáculo terá lugar no novo Centro de Artes de Águeda, numa co-produção com a d’Orfeu. “Fã” é o recém-estreado musical dos Clã, com guião de Regina Guimarães e encenação de Nuno Carinhas. Na manhã do mesmo dia, haverá também uma sessão de “Fã” para público escolar, mediante marcação prévia. O cartaz completo dos 3 dias de festival será anunciado brevemente e as pulseiras estarão à venda muito em breve.

Também o Festim – festival intermunicipal de músicas do mundo – chega este ano à 9ª edição e, de 22 e junho a 21 de julho, vai percorrer vários palcos da região, num total de 14 concertos, em cinco fins-de-semana. Pela primeira vez, o festival irá passar também pelo município de Ílhavo, que se junta aos seis Municípios parceiros (Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Ovar, Estarreja e Oliveira do Bairro). Em breve, toda a programação estará disponível.