“Novo” Aero-Clube aposta de Águeda no transporte aéreo de mercadoria

João Alberto Fonseca é o novo presidente do Aero-Clube de Águeda. Os corpos gerentes da coletividade foram empossados no sábado, dia 15.

A nova direção propõe-se “arrumar a casa, chamar os sócios ao clube, reparar a aeronave, promover intercâmbio com outros aeroclubes e abrir escolas de ULM (pilotagem), parapente e aeromodelismo. É igualmente seu objetivo estabelecer uma parceria com a Câmara Municipal de Águeda, com vista à integração do aeroclube no parque industrial do Casarão “com vista futuramente ao transporte aéreo de mercadoria e táxi aéreo”.

Direcção: João Alberto Fonseca (presidente), Nuno Oliveira (vice presidente), Ricardo Rodrigues (secretário), Paulo Santos Ribeiro (tesoureiro) e António Luís Trabulo (vogal).

Assembleia geral: Edson Santos (presidente), Paulo Santos e Sérgio Almeida (secretários).

Conselho Fiscal: António Silva (presidente), João Tomas Miranda e Luís Meireles (vogais).