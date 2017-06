Novo livro de Conceição Vicente

“Os pequenos seres da floresta”, de Maria da Conceição Vicente, é o sexto título de uma coleção de livros publicados no âmbito de um projeto de levantamento e reescrita de textos (contos e lendas) do património oral do concelho de Águeda

Este projeto, iniciado em 2011, decorreu de uma parceria da autora com a Câmara Municipal de Águeda e contou com o projeto editorial da Trinta Por Uma Linha.

O lançamento deste último livro, ilustrado por Sara Cunha, teve lugar no passado dia 17, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre, com a presença do presidente da câmara, Gil Nadais, da vereadora da cultura, Elsa Corga, e do editor da Trinta Por Uma Linha, João Manuel Ribeiro. A apresentação esteve a cargo de Paulo Sucena.

Trata-se da recriação de um conto recolhido no Avelal de Baixo. “Tem, tal como os anteriores, a grande virtude de não visar desígnios moralistas, antes repousar em princípios éticos e axiológicos”, disse Paulo Sucena. Sendo esta uma história de princípios, diz ainda o apresentador que ela “nasceu fora do tempo histórico, mas que todos nós desejávamos que se inscrevesse num tempo eterno em que as relações entre os humanos assentasse na palavra dada por cada um a outrem. O tempo da palavra de honra”.

Gil Nadais agradeceu à autora todo o trabalho investido neste projeto de parceria, que agora termina, e felicitou-a pela qualidade da escrita dos seus livros. Referiu, ainda, a importância do percurso destas histórias que, pela mão de Maria da Conceição Vicente, levam o nome de Águeda pelo país.

Finalmente, depois de agradecer a oportunidade de integrar um projeto numa área que lhe é tão grata, e de referir o prazer da reescrita de textos de conteúdo tão rico e invulgar, a autora apresentou as fontes de cada uma das histórias e os aspetos mais importantes do percurso de alguns livros já publicados.

A sessão contou, ainda, com um momento de animação por um grupo de alunos da Escola Fernando Caldeira e com um apontamento musical por Daniela Ribeiro, aluna do Conservatório de Música de Águeda.