Novo traçado acolhe mundial de motocross

Um novo traçado, praticamente todo ele modificado, vai acolher o mundial de motocross em Águeda. “É um circuito totalmente remodelado”, refere Albano Melo, presidente do Águeda Action Clube, promotor do grande prémio de Portugal em MXGP e MX2 e nas classes do europeu (EMX) de 125, 150 e 250 cc.

“O público vai presenciar um espetáculo único!”, assegura o dirigente, em vésperas do regresso da caravana ao crossódromo do Casarão, em Águeda. A prova está marcada para dias 1 e 2 de julho (sábado e domingo), com um programa que começa pouco depois das 7h30, nos dois dias, prolongando-se até final da tarde.

A edição da semana do Região de Águeda (versões e-paper e impressa) disponibiliza toda a informação sobre o evento, que traz a Águeda 250 pilotos, 600 motas e entre 15 a 20 mil pessoas. (com audio)

Entrevista completa na edição impressa e e-paper da semana.