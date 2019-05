O Mundial de motocross no Região de Águeda

A edição da semana do Região de Águeda inclui um caderno especial de 20 páginas dedicado ao Grande Prémio de Portugal de motocross, que se realiza em Águeda nos dias 18 e 19 de maio.

Como tem sido habitual, o Região de Águeda apresenta todos os pilotos do circuito mundial de MXGP, MX2 e MXWoman, os grandes campeões da atualidade, as classificações do mundial, o calendário e o programa da competição para Águeda e uma entrevista com o presidente do ACTIB, Albano Melo. O dirigente fala sobre o espetáculo, a pista, as condições para o público e outros detalhes que ajudam Águeda a ter credibilidade na organização desta grande competição.

Em MXGP, pilotos de 16 países correrão em Águeda. Em MX2 serão pelo menos 11 as nacionalidades presentes. Há ainda a segunda prova do mundial feminino (MXW) e o europeu de 250cc.

Tudo a postos para mais um grande espetáculo em Águeda. No caderno especial, o Região de Águeda publica os 25 vencedores do passatempo, que atribui 25 bilhetes a assinantes do jornal.

Saiba tudo na edição da semana, versões e-paper e impressa.