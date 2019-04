Obras em curso para melhorar trânsito

Para melhorar as condições do trânsito, teve início do mês de abril a demolição da garagem existente na Rua Capitão José Maria Coutinho (Caldeireiro), no cruzamento com a Rua Fonte do Outeiro, junto ao acesso poente do Hospital de Águeda.

Esta obra visa o alargamento da via, a melhoria das condições de visibilidade e circulação e ainda a construção de passeios.

A via apresentava um enorme estrangulamento, com grandes complicações para o normal fluxo do trânsito. A obra visa sobretudo resolver esses problemas e tornar aquela zona da cidade mais harmoniosa.

Segundo nota da autarquia, foi possível chegar a acordo com o proprietário para proceder à demolição de parte da construção que ali se encontrava e proceder ao alargamento da via.

O acordo com o proprietário prevê que o município, após a demarcação das zonas de alargamento da via, proceda à reconstrução das paredes da construção restante nos novos alinhamentos e à colocação da cobertura retirada para o efeito. A totalidade da obra estará concluída até ao final do mês de maio.

“Acredito que todo o trânsito desta zona envolvente do Hospital de Águeda irá sair beneficiado, assim como todos os munícipes que utilizam esta via diariamente”, referiu o presidente da câmara, Jorge Almeida.