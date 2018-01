Oficinas artísticas na d’Orfeu

A preparar uma renovação da sua área formativa, a d’Orfeu AC lança um ciclo de oficinas artísticas entre os meses de janeiro e abril, para vários públicos-alvo. A primeira é uma oficina de construção de instrumentos para crianças (entre os 4 e os 10 anos) e terá lugar no sábado 20 de janeiro, das 10h30 às 12h. Já se encontram abertas as inscrições.

No mês seguinte, em fevereiro, os adultos serão o público-alvo e será dinamizada uma oficina de edição de partituras, com Rogério Fernandes.

Para além das Oficinas, estão também a decorrer, todos os sábados de manhã, as expressões artísticas para crianças (dos 3 aos 5 anos), num espaço aberto para a exploração de várias áreas artísticas, sem limites para a criatividade. Também o núcleo de teatro da d’Orfeu procura novos talentos, de todas as idades, para subir a palco. As sessões decorrem todas as quartas-feiras (para crianças e jovens dos 5 aos 16 anos) e às quintas-feiras (para adultos), ao final do dia.