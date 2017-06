Ois da Ribeira: António Reis é o novo presidente da Associação Filarmónica

A Associação Filarmónica de Ois da Ribeira, antiga Tuna de Ois da Ribeira, elegeu e empossou novos dirigentes, na sexta-feira, dia 23. António Reis foi eleito presidente da direção

O ribeirense António Manuel Almeida Reis, antigo secretário da direção de António Melo (2014/2016) e anteriormente de António Tavares (2011/2013) e Manuel Soares (2008/2010), foi eleito no passado dia 23 de Junho, após seis meses da primeira convocatória para a eleição dos novos órgãos sociais da “Tuna”.

As eleições decorreram entre as 21h e as 22h de sexta-feira, verificando-se uma grande afluência às urnas comparativamente a eleições anteriores (32 votos), obtendo-se 23 votos a favor, 4 em branco e 5 nulos.

