Oliveira do Bairro: Festival MOB regressa em formato online

A “solo”, e sem público presente, foi a forma que o Quartel das Artes encontrou para realizar a 7.ª edição do MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro.

“Solo” é também o conceito definido para “dar palco” a 20 músicos do Concelho, cujas atuações estão a ser gravadas, de forma espaçada, para serem transmitidas online, no fim de semana de 8, 9 e 10 de maio, através da página de facebook do Quartel das Artes.

Lília Ana Águas, Vereadora da Cultura do Município de Oliveira do Bairro, explica o modelo inédito com a “vontade de encontrar uma solução que permitisse realizar o MOB, oferecendo cultura às pessoas, neste caso música, e premiando os músicos do Concelho, que vão ser pagos pela sua atuação, numa altura em que passam por grandes dificuldades, pela falta de oportunidades que sejam devidamente e justamente remuneradas”.

Pelo palco do Quartel das Artes, num auditório sem público, vão passar 20 músicos de grande qualidade, reconhecidos a nível nacional e internacional, estando salvaguardadas todas as medidas de precaução, no âmbito do combate à COVID-19, para proteção dos músicos e dos (poucos) técnicos que estarão a assegurar o som e a imagem das atuações. De referir que, em cima do palco estarão, ao mesmo tempo, no máximo, entre duas e três pessoas, com as distâncias de segurança asseguradas.

Os artistas convidados para a edição de 2020 do MOB são: Beatriz Miranda (voz) com Vasco Miranda (piano), Luís Granjo (trompete), Pedro Tavares (trompete) com Ricardo Toste (órgão positivo), Ricardo Neto (saxofone), Henrique Portovedo (saxofone), Miguel Estima (improvisação house com eletrónica analógica), Carlos Raposo (voz e guitarra), Fernando Tona (guitarra), Vasco Miranda (piano), André Granjo (palestra sobre a história das bandas filarmónicas do concelho), Bruno Estima (voz e percussão), Mariana Miguel (piano), Sérgio Marques (bateria), Mariana Portovedo (flauta), Mafalda Carvalho (flauta), Pedro Gonçalves (trompete), Tomás Roça (baixo), Tiago Batista (guitarra), Beatriz Direito (voz) com Mariana Miguel (piano) e Sérgio Ferreira (trompete).

O MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro é um projeto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, produzido pelo músico e programador cultural Tiago Matias, que se realiza desde 2014 no Quartel das Artes, com o objetivo de criar sinergias entre músicos locais, aproveitando um equipamento cultural de excelência, e apresentar esse trabalho a toda a comunidade oliveirense.