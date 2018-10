Orfeão de Águeda vai à Galiza e repõe espetáculo dedicado a Carlos Paião

O Orfeão de Águeda desloca-se a Noia, na Galiza (Espanha), nos dias 12 e 13 de outubro, para participar no encontro coral hispano português “Vila Noia”. Em novembro, o Orfeão de Águeda repõe o espetáculo dedicado a Carlos Paião

Esta deslocação surge na sequência da visita do grupo galego a Águeda, em maio, a convite do Orfeão de Águeda, para participar no concerto solidário a favor das obras da igreja matriz de Águeda, explicou Júlio Balreira, presidente da direção do grupo.

Além do Orfeão de Águeda, participarão outros grupos espanhóis, nomeadamente um de Salamanca, o Coro Eufonía de Salamca, com quem o Orfeão de Águeda já partilhou o palco há uns anos.

O Orfeão de Águeda atuará no dia 13 de maio, às 21 horas, na Igrexa Parroquial de San Martino. “Esta visita permitirá ainda aos elementos do Orfeão de Águeda usufruírem de um fim de semana, com visitas àquela região”, referiu Júlio Balreira, destacando a importância “da troca de culturas que estes encontros promovem”.

REPOSIÇÃO DO ESPETÁCULO DEDICADO A CARLOS PAIÃO

Além desta deslocação a Espanha, o Orfeão de Águeda vai repetir o concerto de homenagem a Carlos Paião, “Orfeão Canta Paião”, que lotou o Centro de Artes de Águeda, em junho. O espetáculo está marcado para o dia 9 de novembro, novamente no Centro de Artes de Águeda, desta vez a pedido do Centro Social de Agadão, para angariação de fundos. “O Centro Social de Agadão solicitou a nossa colaboração e nós correspondemos dentro do espirito que mantemos há muitos anos e vamos atuar de forma solidária e gratuita”, sublinhou o presidente da direção do Orfeão de Águeda.

O Orfeão de Águeda tem ainda uma outra atuação agendada para o dia 3 de novembro, em Viseu e estuda a possibilidade de corresponder a um pedido de intercâmbio de um grupo de uma ilha dos Açores.