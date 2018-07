Orfeão de Barrô brilha no maior certame coral das Astúrias

O Orfeão de Barrô registou, no seu vasto historial, mais um considerável êxito. No passado fim-de-semana deslocou-se à vizinha Espanha, mais propriamente a Langreo, nas Astúrias, para participar no maior certame coral desta região administrativa, para a convite da Sociedade Coral de La Felguera “Maestro Lozano” participar na 19ª edição deste festival

Este encontro acontece com enorme apoio de toda a comunidade (indústria, comércio município e sociedade civil), o que gera emoções e movimenta a cidade em dois fins-de-semana por onde passam cerca de 400 coralistas de várias origens. O certame realiza-se com dois espetáculos em dois fins-de-semana consecutivos e conta com a participação de sete corais, tendo sido o Orfeão de Barrô o único representante de Portugal. A apresentação dos corais aconteceu no magnífico “Nuevo Teatro de La Felguera”, com lotação esgotada de aficionados amantes da música polifónica.

O Orfeão de Barrô foi o grupo convidado que encerrou o espetáculo (tendo concluído o grupo organizador) e uma vez mais colocou todo o seu saber e empenho no palco, para assim honrar da melhor forma o nome da instituição e do país. O público, reconhecido, aplaudiu de forma entusiástica e com inúmeros “bravos”.

No final, os espetadores aguardaram a saída dos coralistas da sala para os felicitar e acarinhar, dizendo que a participação do grupo foi “arrepiante” e a “melhor atuação de todo o festival”.

Todos os grupos foram agraciados com algumas lembranças da câmara municipal e do coral organizador.

Os coralistas e maestro Sérgio Brito, a direção da ABARCA e a equipa coordenadora do Orfeão de Barrô, merecem elogios pela qualidade da prestação e pela organização de todo o programa desta internacionalização.

