« Os Lusíadas na figuração de Levi Guerra » no Centro de Artes de Águeda

A exposição «Os Lusíadas na figuração de Levi Guerra» está presente, desde esta terça-feira e até dia 15 de junho, no Centro de Artes de Águeda – tal como o RA divulgou em primeira mão

Levi Guerra, aguedense premiado pelo seu notável percurso como médico e professor universitário, vê assim satisfeito dois dos seus propósitos: trazer a exposição à sua terra natal – é, de resto, uma homenagem ao seu professor primário – e fazer dela uma exposição itinerante, levando a que a “cartilha de civilidade” da obra de Camões seja melhor compreendida.

Levi Guerra defende um “maior estímulo” na divulgação da obra de Camões nas escolas. “A preciosidade das reflexões sábias de Camões” merece como que se “faça ir mais longe” o estudo e a divulgação da sua obra nas escolas, nas universidades e nos media – enfatiza o aguedense.

Em Águeda, a exposição vai ser visitada por alunos das escolas do concelho, numa ação programada pela Câmara Municipal. O “sentido cultural” da exposição «Os Lusíadas na figuração de Levi Guerra» tem sido destacado desde março, altura em que esteve em exibição no edifício da reitoria da Universidade do Porto.