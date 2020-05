Os números do Centro de Artes

O Centro de Artes de Águeda (CAA), que celebrou esta semana três anos de existência, recebeu cerca de 460 eventos e 125.580 pessoas, 77.881 dos quais assistiram a espetáculos inseridos na programação geral e 47.699 participaram em atividades propostas pelo projeto educativo – de acordo com números avançados pelo Município de Águeda

O CAA recebeu, até à data, 281 eventos de programação geral (entre espetáculos de dança, teatro, música ou outras performances), bem como 177 ações ligadas ao projeto educativo e ainda 32 exposições. Contou com 23.332 espetadores no ano de abertura (2017), 50.836 em 2018 e 42.935 em 2019. Acrescem mais 8.480 pessoas até ao início de março de 2020.

Desde então, as propostas do CAA são transmitidas nas suas redes sociais. Incluem música, arte contemporânea, fotografia e curiosidades acerca do espaço do CAA. Neste momento, está em curso a “8.ºC em Casa – Residência Artística CAA-ESAP”, uma iniciativa que envolve o 8.ºC da Escola Secundária Adolfo Portela. Apesar das limitações impostas pela pandemia, alunos, professores e CAA decidiram manter o projeto e partilhar semanalmente, nas redes sociais do CAA, os momentos que estão a marcar todo o processo criativo.