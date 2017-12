Pai Natal no Guiness

Foram muitas as pessoas que não quiseram perder, no sábado, o momento em que as luzes do maior Pai Natal do mundo se acenderam, no Largo 1º de Maio, em Águeda

Na oportunidade, o executivo camarário, liderado por Jorge Almeida, anunciou a entrega à autarquia do certificado que atesta o pai natal como o maior do mundo em leds.

Ao final da tarde, voltaram a acender-se os mais de 250 mil pontos de luz do maior Pai Natal do Mundo, com 21,08m de altura.

Além do Pai Natal gigante, no Largo 1º de Maio, há ainda uma pista de gelo e outras atracões para miúdos e graúdos, bem como concertos, sempre às 16 horas. No sábado, dia 9, o espetáculo é com FK School – Associação Fanfarra Káustika; no domingo, dia 10, atua a Associação Cultural de Recardães. No dia 16, há concerto com o Quarteto de Trompetes do Conservatório de Música de Águeda; no dia 17 de dezembro, há 12nBrass da Orquestra Filarmónica 12 de Abril e, no dia 23 de dezembro, atua o Quinteto de Metais do Conservatório de Música de Águeda.

Foto: JA Reportagens