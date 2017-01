Palestra sobre “bullying em Águeda

“Bullying e Ciberbullying” é o tema de uma palestra no âmbito do projeto Águeda Educa, esta sexta-feira (21h), na Escola Básica Fernando Caldeira. É promovido pela FAPAGUEDA – Federação Concelhia das Associações de Pais do Concelho de Águeda, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda.

A ação será dinamizada pela mestre em educação, Cátia Vaz, tendo como objetivo “partilhar com pais, encarregados de educação, professores e educadores as várias formas de violência entre pares, sinais de alerta e mecanismos de prevenção deste fenómeno”. A especialista e investigadora convidada é a autora do primeiro jogo em Portugal, “A Brincar e a Rir o Bullying Vamos Prevenir”, orientado para a prevenção do bullying.

A iniciativa destina-se à comunidade educativa em geral, com especial enfoque nos pais, encarregados de educação, professores e educadores.