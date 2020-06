Paraíso Social anuncia encerramento do processo sobre casos covid-19

A direção do Paraíso Social, de Aguada de Baixo, acaba de emitir um comunicado para anunciar que “ficou concluído e encerrado” o processo sobre os 13 utentes e as seis colaboradoras relativos ao covid-19, “que tantas preocupações e angústias causou”. Transcrevemos na íntegra:

“A Direção do Paraíso Social de Aguada de Baixo vem informar que ontem, 25 de Junho de 2020, após ter recebido os últimos resultados dos testes efetuados aos 13 utentes e às 6 colaboradoras relativos ao COVID 19, ficou concluído e encerrado o processo que tantas preocupações e angustias causou, como toda a gente certamente compreenderá, e segundo todas as normas da DGS todos os intervenientes após dois testes negativos consecutivos estão curados. Pensamos ser importante referir, mais uma vez, que nem antes, nem durante e nem após, nenhum dos testados manifestou qualquer sintoma de ser portador do referido COVID 19, ou seja, no universo de 19 pessoas, todas assintomáticas, o que muito estranhamos.

Queremos manifestar por este meio o nosso profundo agradecimento a todas as entidades envolvidas neste processo, desde os Serviços de Saúde e Segurança Social, pela forma como sempre nos apoiaram e de um modo muito especial ao Sr Presidente da Câmara Municipal de Águeda, pois foi incansável e nunca regateou esforços no sentido de nos ajudar a ultrapassar esta delicada situação.

Agradecer também aos familiares dos nossos utentes, pela compreensão e serenidade com que sempre encararam esta difícil situação e grande respeito pelo esforço que estávamos a desenvolver para solucionar o problema.

Os nossos agradecimentos também a todas as colaboradoras, que de uma forma abnegada não regatearam esforços nem sacrifícios para, inclusivamente colmatar a ausência forçada das colegas “que testaram positivo” e num contexto ainda mais exigente com os nossos utentes, dado que inclusivamente os idosos do Centro de Dia passaram a ser cuidados nas suas respetivas residências.

Merecem também aqui o nosso especial apreço e gratidão o Animador Sociocultural Dr. Miguel Valente, Diretora Técnica Dr.ª Ana Conceição, Enfermeira Sara Bernardino e com sublinhado destaque a nossa Diretora Técnica Catarina Gouveia, o grande e primeiro pilar da Instituição e nosso especial apoio.

Ainda uma palavra de agradecimento aos fornecedores, empresas, Instituições e muitas pessoas que das mais variadas formas nos ajudaram neste período difícil, através de mensagens solidarias ou de ofertas de bens materiais.

Iremos continuar a manter todos os procedimentos que utilizamos desde o inicio da pandemia de modo a acautelar até aos limites possíveis a segurança dos nossos utentes e colaboradores.”