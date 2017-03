Passeio de clássicos para Banco de Leite

O Lions Clube de Águeda vai realizar, no dia 6 de maio (9h30), a 7ª. edição do GiraVolta – Passeio de Automóveis Clássicos, com a finalidade de angariar fundos para as suas obras sociais, em especial para o seu Banco de Leite que, desde 1989, continua na sua missão de apoio a crianças até aos 6 anos de idade, de famílias muito carenciadas, com o fornecimento gratuito de leite.

As inscrições decorrem até ao dia 27 de abril, através dos seguintes contactos: Angelino Ferreira (918 766 448), Manuel Neves (966 243 442), Manuel Barbosa (962 838 869) e Armando Roque (965 065 241 ou piresroque@gmail.com).