Patrulheiros distinguidos pela responsabilidade social e ambiental

A Associação Patrulheiros foi agraciada com a distinção prata nos prémios lusófonos da criatividade na categoria “responsabilidade social/ambiental” com o vídeo intitulado “Maria faz parte dos Patrulheiros, e tu?”

Trata-se de um trabalho realizado internamente pela equipa criativa da Associação Patrulheiros, conjuntamente com a Agência Nuno Zamaro indústrias, responsável pela promoção, desenvolvimento do projeto e da rede ambiental em todo o país. A concurso estavam projetos oriundos de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.

Recorde-se que em 2018 a empresa Nuno Zamaro indústrias tinha sido agraciada com o bronze na mesma categoria.

A Associação Patrulheiros, com o seu centro operacional em Albergaria-a-Velha, e a Nuno Zamaro, com sede em Águeda, estão neste momento a promover em todo o território nacional o seu programa Patrulheiros, uma rede de voluntariado ambiental, a qual conta com uma aplicação (APP) que liga todo o país na prevenção e antecipação de problemas de foro ambiental.

Para o aguedense José Nuno Amaro, presidente da Associação Patrulheiros, “uma equipa jovem e motivada” tem desenvolvido um “excelente trabalho”, apostando “na mudança de atitudes que começa a dar os seus resultados”. Os Patrulheiros já têm utilizadores em mais de 290 dos 308 municípios portugueses. “São mais de 2000 e sempre a crescer”, refere o autor do projeto.