Paulo Lino (CERCIAG) na seleção campeã europeia

A seleção portuguesa de futsal para atletas portadores de síndrome de Down, que inclui Paulo Lino (CERCIAG) venceu o campeonato europeu FIFDS (Federação Internacional de Futebol para Síndrome de Down), após ter ganho por 4-0 à Itália na final, disputada esta quinta-feira

Aos campeões do mundo nesta disciplina, a seleção de Portugal já tinha defrontado duas vezes. Venceu por 5-3 e perdeu por 3-4. Até à final, Portugal venceu duas vezes a Turquia.

Na final, três dos quatro golos de Portugal foram marcados por Nelson Silva e o outro por César Morais (o melhor marcador do campeonato, com seis golos apontados nos cinco jogos realizados).

O europeu para atletas portadores de síndrome de Down decorreu na cidade italiana de Terni. Portugal apresentou-se com 10 jogadores, entre os 23 e os 44 anos, na maioria utentes de instituições particulares de solidariedade social, como é o caso de Paulo Lino.

O professor Helder Fonseca, da CERCIAG, reagiu com evidente satisfação ao êxito que inclui o seu aluno Paulo Lino, praticante de várias modalidades desportivas. “Já há algum tempo que acompanho este campeão, com ele já vivi momentos de muita emoção e alegria”, referiu, afirmando o seu “orgulho enorme” com a conquista do título europeu. “Sinto-me felicíssimo. Obrigado a todos os que fazem parte deste grupo fantástico e a todos os que nos apoiam”, referiu o docente, que também integrou a comitiva da seleção nacional.