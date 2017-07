Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha vai ser requalificado

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha vai requalificar a área exterior do Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha, investindo 124 mil euros na intervenção. As obras deverão arrancar já no final do mês de julho, demorando dois meses

As fachadas do equipamento desportivo encontram-se em fase avançada de degradação, com áreas já sem revestimento e tijoleiras soltas que, ao descolar, podem pôr em causa a segurança de quem passa. A intervenção contempla a substituição da tijoleira existente por um revestimento metálico com isolamento térmico, numa área total de 2402 metros quadrados. Os pisos exteriores, que apresentam diversas fissuras, também serão substituídos. A completar a obra serão pintados os tetos exteriores e retificado o sistema de águas pluviais.

O Pavilhão Municipal de Albergaria-a-Velha foi construído em 1996 e é composto por um campo polidesportivo, com 2000 lugares sentados, três salas de desporto, nove balneários e várias áreas complementares, como arrecadações, bar, gabinetes técnicos e instalações sanitárias. O espaço interior, que sofreu obras de beneficiação em 2008, disponibiliza condições para a prática de diversas modalidades, como o andebol, badminton, basquetebol, futsal, karaté, ginástica, entre outras.

O equipamento é utilizado de forma regular pelo Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha e por diversas coletividades e associações locais. O tempo médio de ocupação do polidesportivo e das salas de desporto chega a ser superior a 100 horas semanais.