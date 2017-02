Pecol dá nome à taça do distrito

Depois de na época passada ter dado o nome ao campeonato distrital da 1ª divisão, a Pecol volta a associar-se a uma competição da Associação de Futebol de Aveiro: a taça do distrito

A empresa, sediada em Águeda, será a principal patrocinadora da prova, uma das mais emblemáticas do calendário distrital. Deste modo, a competição passará a ser denominada por taça distrito de Aveiro PecolL, Prof. José Valente Pinho Leão, uma alteração que será visível já a partir da próxima eliminatória da prova, que se jogará a 26 de fevereiro.

A AFA relembra, em nota à imprensa, a final da edição passada da taça, que se disputou no Estádio Municipal de Aveiro e contou com cerca de 8 mil espetadores, aos quais se juntam outros tantos que acompanharam o jogo entre Recreio de Águeda (vencedor das últimas três edições) e Beira-Mar através da transmissão da AFA TV.

A AFA TV voltará a transmitir, em direto, os jogos decisivos da taça do distrito de Aveiro, nas variantes feminina e masculina, no dia 11 de junho. Para além desses, também serão transmitidos os jogos das meias-finais masculinas.

MOURISQUENSE JOGA EM ANTES

Entretanto, e para a 4ª eliminatória da taça do distrito (oitavos de final), o Mourisquense joga com o Antes, no campo das Ferrugens (Antes – Mealhada), este sábado, 25 de fevereiro (15h).

A eliminatória joga-se domingo, com exceção do Antes – Mourisquense, envolvendo os seguintes jogos: Bustelo – Oliveira do bairro, Romariz – Paivense, Lourosa – Juveforce, Milheiroense – Ovarense, Alvarenga – União de Lamas, Esmoriz – Espinho e Rui Dolores – Vista Alegre.