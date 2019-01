Peditório rendeu 14 mil euros

O peditório realizado no concelho a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro conseguiu reunir 14.017,52 euros. Só na União de Freguesias de Águeda e Borralha o valor atingiu 3.446,19 euros.

Os valores apurados em cada um dos locais sob a responsabilidade do grupo de apoio de Águeda são os seguintes: Ameal 527,88 euros; Bolfiar 158,86 euros; Giesteira, Rio Covo e Maçoida 339,62 euros; Borralha 136,70 euros; Águeda 2 283,13 euros; Aguada de Cima 945,21 euros; Fermentelos 718,63 euros; Macinhata do Vouga 307,81 euros; Barrô 836,60 euros; Aguada de Baixo 510,79 euros; Belazaima do Chão 438,52 euros; Castanheira do Vouga 144,94 euros; Agadão 219,95 euros; Recardães 1042,65 euros; Espinhel 672,17 euros; Óis da ribeira 127,31 euros; Travassô 293,35 euros; Trofa do Vouga 555,57euros; Segadães 8,50 euros;

Lamas do Vouga 204,45 euros; Préstimo 238,49 euros; Macieira de Alcoba 130,18 euros;

Valongo do Vouga 577,90 euros; Escola Adolfo portela 9,39 euros; Escola de Aguada de Cima 52,28 euros; Escola Marques de Castilho 9,69 euros; Escola de Valongo do Vouga 838,46 euros; Centro de saúde 45,70 euros; Instituto Duarte de Lemos 44,26 euros; Farmácia Janeiro 44,02 euros; Escola Fernando Caldeira 1494,65 euros; Farmácia Alla 45,66 euros e MO 32,75.