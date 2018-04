Pedro Alpoim não se recandidata à presidência do Recreio

Pedro Alpoim aproveitou o jantar de aniversário do Recreio de Águeda para anunciar que está de saída da presidência da direção do clube mas que “dento da direção há intenção em dar continuidade ao projeto”

As eleições são em maio, tendo o atual presidente do clube, a completar um mandato de dois anos, apelado “à participação dos associados na assembleia” geral eleitoral.

O jantar de aniversário reuniu meia centena de pessoas e sucedeu a um jogo de veteranos do clube e à inauguração a um novo espaço, designado por multiusos, no estádio municipal. No decorrer do jantar foram premiados atletas, dirigentes, treinadores e associados.

O presidente da Câmara de Águeda, Jorge Almeida, referiu que o “novo relvado sintético vai ser uma realidade dentro em breve”, depois do concurso efetuado em 2017 ter sido impugnado por uma empresa concorrente.

Já o presidente da Associação de Atletismo de Aveiro, Mário Cordeiro, insistiu na necessidade da construção de uma pista de atletismo no estádio municipal.

O jantar foi o momento encontrado pela direção do Recreio para o lançamento da campanha “Recreio sobre rodas”, que tem em vista a aquisição de um autocarro e de duas carrinhas para transporte dos atletas do futebol e do atletismo. O vice-presidente do clube, Rui Anjos, que poderá vir a ser o novo presidente da direção, sublinhou a pertinência da campanha, tendo em conta a atividade do clube e a segurança dos atletas.

O treinador da equipa sénior, José Rachão, chamou ao palco jogadores, treinadores e fisioterapeuta que com ele têm trabalhado no clube.

PREMIADOS

Os atletas premiados foram os seguintes: Lourenço Pereira (petizes), Tiago Freitas (traquinas B), Rodrigo Vidal (traquinas A), David Amaro (benjamins B), Vicente Oliveira (benjamins A), Lucas Quintaneiro (infantis B), Gonçalo Pereira (infantis A), Rodrigo Marques (iniciados), Miguel Ribeiro (juvenis), Tiago Dias (juniores) e Pedro Santos (seniores).

No atletismo, foram premiados Sara Jesus, Ricardo Martins, Fábio Simões, Sofia Almeida, Carlos Claro, Beatriz Rodrigues (agora no Sporting), Hugo Ramalho, Luís Martins, Gil Ferreira, Elisabete Pereira, Joana Nunes, Carla Martinho e Emília Pisoeiro. A equipa sénior feminina, campeã nacional de corta-mato curto e vice-campeã no corta-mato longo e em estrada, foi igualmente premiada: Carla Martinho, Cristiana Valente, Emília Pisoeiro, Elisabete Pereira, Sandra Cruz e Catarina Rodrigues.

Horácio Santos (diretor da formação), Ricardo Esteves (atletismo, treinador do ano), Carlos Branco (ex-atleta), Agostinho Pinheiro (sócio), hugo Pinheiro (diretor) e Albano Soares (dedicação) foram distinguidos, juntamente com o patrocinador do atletismo Ferrão & Guerra e os patrocinadores do aniversário Adriano Carreira – Medicina Dentária e Frederico Lisboa (Grab&Go – A maior rede nacional de lojas automáticas).