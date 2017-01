Pedro Moniz no Mourisquense

Pedro Moniz (ex-Oliveira do Bairro) é o novo treinador do Mourisquense, iniciando esta quarta-feira o seu trabalho no novo clube. Carmindo Dias, que orientou a equipa no domingo em Rocas do Vouga, vai treinar o Oliveira do Bairro.

Esta é apenas uma das mudanças verificadas nas equipa técnicas dos clubes do concelho de Águeda. Depois de Octávio ter substituído Paulo Silva no Valonguense, Artur Rabiça (ex-Requeixo) sucedeu a Afonso Marques na LAAC, tendo-se estreado no último domingo com uma vitória em Aguada de Cima sobre o Beira Vouga.

Também o Recreio de Águeda chegou a acordo com João Pedro Mariz, dispensando o treinador e promovendo interinamente Carlos Freitas, treinador dos juniores, até encontrar um substituto.

