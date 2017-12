Pedro Vidal na distrital do CDS-PP

Pedro Vidal (presidente da União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba) é o atual vice-presidente da comissão política distrital do CDS-PP, que tem ainda como vogais os aguedenses Rui Moreto e Eunice Neto. Já Aurélio Ferreira assume a comissão de honra do partido no distrito de Aveiro.

As eleições para a comissão política distrital de Aveiro do CDS-PP ditaram a vitória de Jorge Pato, vereador na Câmara de Oliveira do Bairro, com 68% dos votos, que concorreu contra Alferes Pereira, que se ficou pelos 32%.