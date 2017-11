Pelouros na Câmara de Águeda

O presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, definiu os pelouros que competem a cada um dos membros do executivo municipal que vão exercer funções a tempo inteiro, todos eleitos pelo Juntos – Movimento Independente

Jorge Almeida vai ser responsável direto pelas seguintes áreas: segurança e proteção civil; obras municipais; planeamento e ordenamento do território; apoio às freguesias; espaços verdes; florestas; higiene urbana; gestão da qualidade; serviço de aprovisionamento; planeamento estratégico, gestão de fundos comunitários, e outros; inovação, empreendedorismo e promoção do emprego; serviço jurídico.

O vereador Edson Santos, vice-presidente da autarquia, vai ter os seguintes pelouros: gestão económica e financeira; turismo e promoção do concelho; desporto, saúde e bem-estar; mobilidade urbana; ambiente e sustentabilidade; comércio local e atividades económicas; gestão e acompanhamento ao associativismo desportivo; tecnologias de informação e comunicação.

À vereadora Elsa Corga competem os seguintes pelouros: educação; solidariedade e família (ação social e habitação social); cultura (assuntos culturais, preservação do património, estação arqueológica, museus, biblioteca municipal e centro de artes de Águeda); juventude; relação com o ensino superior; gestão e acompanhamento ao associativismo social, cultural e recreativo; recursos humanos; modernização administrativa e estruturas de proximidade; cidadania e igualdade.

Finalmente, João Clemente terá os pelouros de gestão urbanística e obras particulares; fiscalização municipal e contraordenações; armazéns, equipamentos e edifícios municipais; segurança, higiene e saúde no trabalho (gestão e manutenção de equipamentos e edifícios municipais, equipamentos de proteção individual, segurança contra incêndios, medidas de autoproteção); património imobiliário; licenciamentos diversos; mercados e feiras; e cemitérios.