PIGO junta criadores e empreendedores

PIGO, organizado pelos alunos do curso profissional de multimédia (entre os 15 e os 19 anos) do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha, pretende juntar criadores, inovadores e sobretudo empreendedores, bem como autores de produtos ou de serviços de reconhecimento público

Com o tema “Ninguém Berra por mim”, a iniciativa do dia 14 de março próximo (15h14, antiga fábrica Alba) vai na quarta edição e pretende reforçar a imagem do sucesso alcançada em anos anteriores. A organização do PIGO pretende que o momento sirva para partilhar oportunidades para fazer networking e estabelecer contacto para futuras relações mas também validar as dificuldades da inovação, motivando os presentes para o empreendedorismo, a partir das diversas histórias de sucesso dos convidados e oradores.

São 17 os oradores do PIGO 2017, com a particularidade de cada um ter o desafio de realizar a sua comunicação em 3m14s, tempo que servirá para demonstrar o processo de inovação e de criação da ideia que representa. Entre os oradores contam-se Soraia Ramos (RTP), Rui Paixão (circo du soleil), Samuel Soares (samsys), Alexandre Martins (1080 segundos), Carla Rocha (ex-RFM / Radio Renascença), João Catalão (INV), Hulk (jogador de futebol, seleção de futebol brasileira), Francisco Viana (Vodafone Power Lab), Adriana Floret (arquiteta do Hard Rock Porto), Susana Gateira (Moda Fitness), Rute Sousa Vasco (diretora da Sapo Informação), Tiago Santos (storytelling), Paulo Pinto (cerâmica Costa Verde), Luis Pinto (Pet Universal) e Jorge Vicente (Forum Estudante).