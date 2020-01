Portugal Bike Value no Benelux

Uma delegação portuguesa, liderada pela ABIMOTA, participa na maior feira de ciclismo do Benelux, que se realiza entre 17 e 21 de janeiro, em Kortrijk, nos Países Baixos

A Velofollies tornou-se não só a maior feira de ciclismo do Benelux mas também na mais variada, onde é possível tomar contacto com a maior oferta completa existe no mundo do ciclismo, desde o BMX e mountain bike a bicicletas de corrida, urbanas e elétricas. Esta oferta é complementada por uma ampla gama de acessórios, roupas, mas é fundamentalmente um espaço de apresentação tendências e troca de ideias sobre a mobilidade suave.

Segundo Gil Nadais, secretário-geral da ABIMOTA, “o sector das duas rodas português está de boa saúde. As empresas estão a crescer em volume de vendas e sobretudo a crescer em termos de valor acrescentado, com as bicicletas elétricas a impulsionarem as vendas. Esta situação acontece pelo ao bom momento que o sector atravessa, graças a uma nova forma de o encarar, à captação de novos investimentos e à busca de novos mercados”.

A participação de Portugal Bike Value integra-se no plano que a ABIMOTA desenvolve para a promoção do sector no panorama internacional. “Neste aspeto o Portugal Bike Value tem desempenhado um papel fundamental e esta participação integra-se no plano desenvolvido até ao momento e vai ser a primeira de uma serie de ações a serem desenvolvidas neste ano que se inicia”, referiu ainda o secretário-geral da ABIMOTA.