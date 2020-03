Portugal MXGP adiado

O Grande Prémio de Portugal em MXGP (mundial de motocross), previsto para Águeda para os dias 25 e 26 de abril, foi adiado para 17 e 18 de outubro, devido ao atual surto do Coronavírus (COVID-19).

“No âmbito das medidas preventivas de contingência à propagação, e na sequência das recentes recomendações e decisões provenientes da Direção-Geral de Saúde, FIM e Infront Moto Racing, este adiamento tornou-se inevitável”, referiu o ACTIB, clube organizador da prova de MXGP em Águeda.

“Lamentamos o sucedido. Sem dúvida que estamos perante um panorama crítico, que obrigou diversas organizações a tomarem a mesma decisão e as consequentes soluções alternativas. Temos trabalhado afincadamente para este evento, as condições estavam todas preparadas, mas a realidade é que esta foi a melhor decisão. Contamos com a presença de todos em outubro”, disse José Brenha, presidente do ACTIB – Águeda Action Clube.

“Esta nova data irá alongar de uma forma atípica o campeonato do mundo de motocross FIM 2020, no entanto a decisão foi a mais sensata de forma a preservar o programa da competição e o bem-estar de todos os intervenientes, inclusive do público”, acrescentou o dirigente.

Os bilhetes já adquiridos transitam para Outubro, sem qualquer necessidade de atualização. Para todos aqueles que pretendam a devolução dos mesmos, deverão contactar o respetivo local de compra.

Além do GP Portugal em Águeda foram adiadas as provas de MXGP do GP Trentino Para 19 de julho), GP de Espanha (para 10 e 11 de outubro) e GP da Argentina (para 22 de novembro).