Presidente da AFA anuncia recandidatura

Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro (AFA), anunciou a intenção de se recandidatar a um segundo mandato em 2019, em entrevista que concedeu ao região de Águeda e publicada na edição desta semana (disponível nas versões e-paper e impressa)

O dirigente justifica a recandidatura com a “obrigação” resultante do projeto da cidade desportiva, que a AFA pretende construir junto ao Estádio Municipal Mário Duarte, em Aveiro, em terrenos a serem cedidos pelo município de Aveiro. A primeira fase do projeto compreende a construção de um campo relvado, com apoio e financiamento garantido por parte da Federação Portuguesa de Futebol. A sua execução depende apenas do desbloqueamento dos “procedimentos formais” para a cedência do terreno por parte da Câmara de Aveiro.

A segunda fase do projeto compreende a construção de um pavilhão e da sede da AFA. “Levaremos a uma assembleia geral a nossa pretensão em vender a sede atual, canalizando o dinheiro para esse investimento”, refere Arménio Pinho na entrevista ao Região de Águeda.

“A cidade desportiva é um assunto de responsabilidade e eu, e a minha direção, entendemos que não podemos estar a começar uma coisa e deixar ficar essa responsabilidade para outros fazerem”, justifica o presidente da AFA, que pretende concentrar as atividades do futebol e do futsal que a associação desenvolve. “Temos atividades diárias, que vão muito para além do horário de expediente, e precisamos de um espaço que nos permita ter economias de escala”.

Na entrevista ao Região de Águeda – publicada em duas páginas da edição de 5 de dezembro – Arménio Pinho fala das transformações do futebol distrital, dos campeonatos seniores e da sua crescente visibilidade, do comportamento dos pais na formação e das razões que justificam as dinâmicas criadas, designadamente com protocolos estabelecidos pela AFA com autarquias e o futebol popular.

O início do primeiro curso de treinadores de futebol em Águeda, que decorre no estádio municipal, serviu de mote para a entrevista concedida por Arménio Pinho ao Região de Águeda. Pode ser lida na totalidade na edição da semana – versões e-paper e impressa.