Prio apoia hipoterapia e formação equestre da Quinta da Gandarinha

A Quinta da Gandarinha estabeleceu uma parceria com a Prio para a época desportiva de 2018 no apoio às valências de hipoterapia e formação de cavaleiros, assim como à participação em provas de hipismo saltos de obstáculos

Situada em Águeda, a Quinta da Gandarinha dedica-se à criação, seleção e ensino de cavalos de desporto, assim como à formação de cavaleiros com um elevado padrão de valores. Integra também a vertente da hipoterapia com sessões dedicadas a indivíduos com necessidades educativas especiais utilizando o movimento do cavalo. “Este projeto favorece a alfabetização, socialização e o desenvolvimento global destes indivíduos”, sendo desenvolvido no âmbito de protocolo com a Câmara de Águeda. Abrange alunos das IPSS´s do concelho assim como os particulares que o desejarem.

“Ao longo de mais de uma década, o nosso trabalho, esforço e competência tem vindo a solidificar-se”, referem Carlos Abreu e Dora Silva. “A nossa dimensão social com especial ênfase na hipoterapia e no desenvolvimento interpessoal dos jovens cavaleiros, bem como o nosso espírito vencedor e dinâmico em busca do mérito desportivo, cruzaram-se com a vontade e energia de fazer mover pessoas, bens e projetos inovadores da Prio”.

PRIO RECONHECE TRABALHO

“O enorme papel que a Quinta da Gandarinha tem desempenhado a nível social, onde o seu trabalho na área da hipoterapia é hoje reconhecido a nível nacional, assim como a sua vertente na área da formação de cavaleiros, foram decisivos para que a Prio decidisse associa-se a este projeto”, referiu Ricardo Coimbra, administrador da PRIO.

“Enfrentar desafios com perseverança, manter uma atitude resiliente e corajosa, trabalhar em prol de uma ideia, estabelecer relações honestas e promover a competição saudável, são objetivos que nos norteiam e que partilhamos com a Prio”, afirmam Carlos Abreu e Dora Silva, e “é com essa vontade comum que enfrentaremos 2018, agradecendo, desde já a confiança depositada na nossa equipa”.

PÓDIOS EM CONCURSOS

O apoio da Prio também vai permitir à Quinta da Gandarinha reforçar a sua aposta na participação em provas de hipismo saltos de obstáculos, com vários lugares no pódio já conquistados em concursos realizados no território nacional e internacional.

A representar o escalão sénior, António Vozone foi bicampeão de Portugal de saltos de obstáculos, cinco vezes vice-campeão, cinco vezes bronze, olímpico em Atlanta (1996), estes são alguns dos títulos e resultados de expressão no seu palmarés. Nos escalões mais novos, Ana Marta Abreu e João Lopes são os dois elementos mais jovens da Gandarinha Jumping Team e os que mais vezes integram o ranking nacional sempre no topo da tabela.