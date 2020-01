Prioridades estratégicas para 2030 em discussão na região Centro

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) iniciou um exercício de “reflexão e discussão” para definir a estratégia do Centro de Portugal até 2030, pretendendo que este seja um “processo participado e enriquecido com os contributos de todos os agentes da região num exercício de inteligência coletiva”.

A primeira versão da “Visão estratégia para a Região Centro 2030”, apresentada numa sessão pública, em Coimbra, pode ser consultada em www.ccdrc.pt, onde está disponível também o formulário para o envio de contributos até ao final de janeiro.

A visão que é proposta à discussão da estratégia regional 2021-2027 “aponta cinco desígnios para a região”: reforçar a competitividade nacional e internacional e consolidar um modelo de inovação territorial e socialmente inclusiva; trabalhar e promover a capacitação para a resiliência dos territórios mais vulneráveis e mais carenciados de energia demográfica; liderar a evolução para uma sociedade mais sustentável, promovendo a inovação e transição para a economia circular, integrando a emergência climática e as suas implicações em termos de sistemas produtivos e organização territorial; colocar estrategicamente o seu sistema urbano ao serviço de um modelo territorial que evolua em combinação virtuosa entre territórios competitivos e inovadores e territórios mais deprimidos; organizar a oferta de qualificações e competências que a sua transformação estrutural exige.

A CCDRC refere que “pela importância do aproveitamento dos fundos europeus estruturais e de investimento no período de 2021-2027 que se avizinha e pela necessidade de articulação das estratégias locais, sub-regionais, regionais e nacionais com a estratégia europeia, este exercício deve estar também alinhado com outras discussões: a revisitação da estratégia regional de especialização inteligente, a construção de um novo Programa Operacional Regional, as agendas temáticas regionais (como a da economia circular) e outros instrumentos de políticas públicas”.