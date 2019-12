Programação do Centro de Artes de Águeda

A dança da Companhia Clara Andermatt “Parece que o mundo” abre a programação de grandes espetáculos no Centro de Artes de Águeda, referente ao primeiro trimestre. Está agendado para dia 18 de janeiro (21h30).

Para além das exposições permanentes, o Centro de Artes de Águeda tem agendado para 25 de janeiro um espetáculo com Sérgio Godinho “Nação Valente” (21h30).

Neste primeiro trimestre, o Centro de Artes de Águeda abre espaço ainda às atuações de Cassete Pirata & Filipe Sambado (1 de fevereiro), Romeo Loves Juliet (15 de fevereiro), Companhoa Olga Roriz com Autópsia (21 de fevereiro) e Ricardo Ribeiro (21 de março), todas no grande auditório.

Nota para a exposição “Águeda e a democratização da mobilidade individual”, que vai buscar uma parte significativa da história que mais orgulha Águeda e o seu concelho. “A indústria nacional de ciclomotores e de motociclos deu os primeiros passos no início do século XX, acompanhou o mesmo com altos e baixos, e praticamente extinguiu-se no final do mesmo. A tradição metalúrgica e o empreendedorismo da região de Águeda proporciona ao país o desenvolvimento de um importante tecido empresarial ligado às duas rodas, relacionado com as transformações económicas vividas pela região desde finais do século XIX”.