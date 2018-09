Programação do Teatro Aveirense

O Teatro Aveirense reinicia as suas atividades no próximo dia 5 de setembro, quarta-feira, com o concerto de Paul Hanson, pelas 21h30.

Para este concerto no Teatro Aveirense — que marca também a sua estreia em Portugal — Paul Hanson traz as suas mais recentes explorações em fagote solo e eletrónica. A trajetória musical do fagotista Paul Hanson é um exemplo de profunda dedicação à técnica e à criatividade musical. Ao longo dos últimos 20 anos, Hanson reescreveu as regras do que é possível fazer num dos mais clássicos instrumentos de sopro e numa linguagem musical — o jazz — na qual está longe de ser uma escolha óbvia. Aclamado como virtuoso do fagote, Paul Hanson construiu premiadas carreiras paralelas entre os mundos da música erudita e do jazz.

Não obstante, é sobretudo neste último que o seu nome se confunde com o da conquista do espaço do fagote como instrumento solista.

Em 2008, o Cirque Du Soleil criou especialmente para Paul Hanson um papel na peça ZED.

“NOVAS QUINTAS”

No âmbito do projeto “Novas Quintas”, sobe ao palco Emmy Curl, no dia 6 de setembro, quinta-feira, às 21h30.

Depois das melodias de “Navia”, o primeiro álbum lançado em 2015, Emmy Curl deu agora a conhecer o primeiro single do novo disco Dança da Lua e do Sol, que conta com a participação do Vicente Palma.

Um tema que segundo a artista, “fala-nos de duas perspetivas diferentes sobre uma paixão. Ambas impossíveis, ambas bucólicas e sonhadoras, um romance não correspondido ou vivido apenas nas nossas cabeças. Há realmente um lado que não sabe o que o outro pensa pois não houve um discurso sobre o estado emocional.”

Um momento muito importante para Catarina Miranda, e também muito inspirador para as suas próximas canções, foi a sua participação no Festival da Canção Um jam session possibilitou-lhe receber o convite de Júlio Resende para esta aventura que considera ser uma vitória.

PROGRAMA DA TELEVISÃO

A 8 de setembro, sábado, contar-se-á com a peça de teatro “Fugiram de Casa de Seus Pais” com Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso pelas 21h30.

Tudo começou com um programa de televisão de 13 episódios, emitido pela RTP no final de 2017 e início de 2018, que marcou o regresso de Miguel Esteves Cardoso à televisão, e ao longo do qual fomos testemunhas do encontro de dois amigos que partilham o sentido de humor e a amizade. Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso conversavam sobre temas intemporais que fazem parte da vida quotidiana de todos nós a partir de uma confortável sala na casa de Miguel.

Agora Bruno e Miguel fazem-se à estrada e levam as suas conversas para junto do público, que assume aqui o lugar de convidado especial, sendo incitado, a seu tempo, a participar e interagir na conversa.