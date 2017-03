Projeto Cabeço Santo em destaque

O projeto do Cabeço Santo fez-se representar pelo seu coordenador, Paulo Domingues, que fez uma apresentação sobre o tema “Incêndios Florestais: Prevenir o Imprevisível”, nas Jornadas de Engenharia do Ambiente 2017, no Centro de Congressos do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que decorreram nos dias 1, 2 e 3 de março

O projeto Cabeço Santo também participou nas Eco-Jornadas do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Encarnação. A equipa do Projeto realizou diversas apresentações para mais de um dezena de turmas dos 5.º aos 8.º anos, subordinadas ao tema “A Floresta é um espaço de Vida!”. Ao longo de dois dias, os alunos aprofundaram conhecimentos sobre diversas temáticas ambientais.

Entretanto, no dia 25 de fevereiro, realizou-se mais uma ação de plantação de árvores autóctones no Cabeço Santo, em Belazaima do Chão.

A iniciativa contou com a participação de 15 voluntários e teve o apoio da Barclaycard, que cedeu quatro mil árvores no âmbito do Projeto Be Green, iniciativa distinguida nos prémios Green Project Awards 2016.

